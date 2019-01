Da so semena na Luni vzklila, je pomemben korak k dolgoročnemu raziskovanju vesolja. Pomeni namreč, da bodo astronavti na daljših odpravah, kot na primer na Mars (slednja bi trajala najmanj dve leti in pol), lahko pridelovali svoje pridelke. Ne bo jim potrebno skrbeti, da bi na misiji ostali brez zalog hrane in se morali posledično vračati na Zemljo.

Sonda Chang'e 4 je na Luni pristala 3. januarja, njen primarni namen pa je preučiti geološko sestavo okoliškega površja. Rastline so sicer pred tem že gojili na Mednarodni vesoljski postaji, a nikoli prej na Luni.

Kje in kako so semena vzklila?

Če ste si sprva predstavljali, da so poganjke vzgojili nekako tako, kot je bilo pred nekaj leti predstavljeno v filmu Marsovec, znanost žal še ni tako napredna. Semena bombaža, krompirja in repne ogrščice, ki jih je poleg prsti in vode na krovu na Luno s seboj pripeljala sonda, so vzklila v majhnem, tesno zaprtem zabojniku, v prostorih sonde.

Da bi v njem ustvarili čimbolj Zemlji podobno klimo, so znanstveniki poleg prsti in vode dodali še kvas in jajčeca vinskih mušic. Tako so ustvarili majhno biosfero, ki rastlinam omogoča ugodne pogoje za rast.

Rastline so pričele rasti šele, ko je sonda pristala na Luni. Takrat je sonda iz kitajskega vesoljskega centra na Zemlji prejela ukaz, naj prst zalije s pomočjo avtomatskega sistema. Tiskovna agencija Xinhua poroča, da so bila semena na 20-dnevnem potovanju iz Zemlje na Luno, ki se je zgodilo pred tem, v mirovanju s pomočjo posebne tehnologije. Uradni časopis kitajskih oblasti People's Daily je pred nekaj urami tvitnil fotografije poganjkov.