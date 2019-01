Fotoaparat na sondi je posnel 360-stopinjsko fotografijo, na kateri je videti sivo Lunino površje, del roverja Yutu 2 (Žadasti zajec 2), ki se je ločil od sonde in pristal na Luni, in njegove sledi, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s CNSA.

»Na panoramski fotografiji lahko vidimo, da je sonda obkrožena s številnimi majhnimi kraterji,« so povedali. Kraterji v bližini Žadastega zajca bodo predstavljali velike izzive pri načrtovanju njegove poti. Eden od teh kraterjev je širok 20 metrov, globok pa približno štiri.

CNSA je ob tem navedla še, da je bil prvi del misije »popoln uspeh«. Sonda, rover in satelit Queqiao, ki je zadolžen za pošiljanje informacij na Zemljo, so v stabilnem stanju, so dodali. Zdaj bodo začeli znanstveni del misije, so sporočili.

Na sondi Chang'e 4, ki je pristala na stran Lune, ki z Zemlje ni vidna, naj bi opravili šest kitajskih eksperimentov in štiri tuje. Sonda bo opravila tudi teste mineralov in radiacije.