Po podatkih Arsa, ki so jih objavili na twitterju, je bilo danes ob 12. uri v Črnomlju 13 stopinj Celzija, v Novi Gorici so jih namerili 12, v Kranju 11, v Kočevju, Ljubljani, Portorožu in Celju pa 10.

Na twitterju so ob tem opozorili tudi na tanjšanje ledenih površin. Kot je za STA pojasnil hidrolog Janez Polajnar, to predvidevajo glede na toplo vreme, ki ga imamo že drugi dan, odjuga pa bo predvidoma trajala do petka.

Po njegovih navedbah na rekah in večjih jezerih, kjer imajo vodomerne postaje, ledu še ni. So pa zaledenele nekatere plitvejše stoječe vode in denimo tudi Cerkniško jezero, na katerem so se v preteklih dneh ljudje že drsali. Polajnar ni želel soditi o varnosti drsanja na tem jezeru v preteklih in prihodnjih dneh. Opozoril pa je, da se bo glede na temperature ledena površina tanjšala.

Kako hitro se bo tanjšala, je po Polajnarjevih navedbah odvisno tudi od nočnih temperatur. Ker bodo v teh dneh temperature ponoči okoli nič stopinj Celzija, ponekod v višjih legah tudi pod ničlo, tanjšanje ledenih površin morda ne bo potekalo tako hitro. Če bi bila pa tudi ponoči temperatura krepko nad ničlo, se pa lahko ledena skorja tanjša hitro in v nekaj dnevih postane nenosilna. To je odvisno tudi od tega, kako debela je bila. Glede na to, da doslej ni bilo dolgotrajnega izrednega mraza, tudi površine niso tako trdo zaledenele, je pojasnil.