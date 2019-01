V avstrijskih Alpah, kjer že več dni vlada snežni kaos, v petek prvič po dolgem času ni snežilo. Ves dan, še posebej v noči na soboto, pa je pihal močan veter in povzročal nove snežne nanose, ki predstavljajo dodatno nevarnost za snežne plazove.

Ta konec tedna se pričakuje novo sneženje, zato se bodo razmere po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA znova zaostrile. Kot napovedujejo vremenoslovci na avstrijski televiziji ORF, bo od nedelje popoldne do torka dopoldne snežilo na celotnem območju od Predarlske do Zgornje Štajerske ter v višjih predelih Zgodnje in Spodnje Avstrije.

Podobno je na jugu Nemčije. Sneženje na južnem Bavarskem je v petek ponehalo, a že nocoj naj bi se znova okrepilo. V nižjih predelih naj bi sneg prehajal v dež, kar bo še otežilo položaj, saj bo snežna odeja na strehah tako še težja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Položaj si bo danes ogledal bavarski ministrski predsednik Markus Söder. V najbolj prizadete predele so poslali vojake, ki pomagajo gasilcem pri čiščenju snega, oskrbi prebivalcev in načrtnem sprožanju plazov. Med drugim so s helikopterji prepeljali skupino šolarjev s planine v dolino. Na terenu so tudi pripadniki bavarskega Rdečega križa in drugih človekoljubnih organizacij.

Na letališčih v Münchnu in Frankfurtu so v petek odpovedali po okoli sto letov, zaradi snega na tirih so še vedno delno okrnjene regionalne železniške povezave. Po navedbah nemških železnic naj bi tudi v prihodnjih dneh odpovedali več vlakov. V bavarskem kraju Lenggries je v petek umrl 48-letni voznik snežnega pluga, ko je njegovo vozilo zdrsnilo z mostu v reko.

V Bolgariji pa je deskarja na snegu zasul snežni plaz, ki sta ga sama sprožila, ko sta s še dvema kolegoma smučala izven smučarskih prog v Banskem na jugu države, še navaja dpa. To je bil sicer prvi snežni plaz v Bolgariji to zimo. Pet mladih iz Srbije, ki so jih v petek popoldne na tem območju razglasili za pogrešane, pa so uspeli rešiti in jih s sanmi odpeljati v bolnišnico.

Iz Srbije danes poročajo o hudem mrazu in nevarnosti poledice. Potem ko je dva dni neprekinjeno snežilo, so zaradi velikih količin snega izredne razmere razglasili v sedmih občinah. Glavne prometne poti so prehodne, v hribovitih predelih pa je promet otežen, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.