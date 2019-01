V torek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo na severu še pihal okrepljen severni veter, popoldne pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, v zatišnih legah do -8, najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo čez dan bo na Primorskem oblačnost naraščala, drugje bo še dokaj jasno. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo pretežno oblačno, na vzhodu bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad Atlantikom je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad zahodno Evropo. Nad severno Evropo in osrednjim Sredozemljem se nahajata ciklonski središči. Naše kraje je prešla oslabljena hladna fronta, za njo s severozahodnim vetrom v višinah doteka hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v Alpah bodo še nastajale snežne plohe. Pihal bo veter severnih smeri. V torek bo večinoma jasno, tudi v Alpah bodo padavine ponehale. Veter bo popoldne prehodno oslabel.