Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala, manj jo bo v zahodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, ob morju do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.