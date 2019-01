Najboljša športna plezalka na svetu in najboljša športnica Slovenije leta 2018 je tudi med kandidati za športnika leta po izboru svetovnih iger. Svetovne igre so najvišje športno tekmovanje v več kot 30 športih, ki niso vključeni v program olimpijskih iger, in jih vsaka štiri leta priredijo pod okriljem organizacije International World Games Association (IWGA). IWGA je Janjo Garnbret, ki se je v zgodovino vpisala kot prva svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji športnoplezalskih disciplin, izbral že za športnico septembra 2018, zdaj pa je tudi ena od letošnjih kandidatk za njihovo športnico leta 2018.

Za Janjo lahko glasujete na spletni strani IWGA www.theworldgames.org.

Glasovati je mogoče le še do jutri, 15. januarja, deset športnikov z največjim številom glasov pa se bo uvrstilo v drugi krog glasovanja, v katerem se bo glasovalo za končnega zmagovalca do 31. januarja. Poleg plezanja so med neolimpijskimi športi tudi karate, biljard, lacrosse, dviganje uteži, deskanje na vodi, ragbi in skvoš, na zadnjih svetovnih igrah v Vroclavu leta 2017 pa so slovenski športniki poleg športnega plezanja tekmovali še v balinanju, ju-jitsuju, lokostrelstvu, plesu (akrobatskem R&R) in tajskem boksu.