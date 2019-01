Akcija Šolar na smuči vsako leto doseže zelo pozitiven odziv šol po vsej Sloveniji. V njej vsako leto sodeluje več kot 2000 otrok, številni mladi nadobudneži pa se z aktivnostjo po belih strminah srečajo prav na brezplačnem vodenem smučarskem dnevu na snegu in tako že pred zimskimi počitnicami spoznajo pravila varnosti na smučiščih.

V organizacijo akcije, s katero so v minulih sezonah brezplačno smuko omogočili že več kot 9000 otrokom, so poleg pobudnika in nosilca Smučarskega centra Krvavec (Šola snežnih športov Krvavec) vključeni še smučarski centri Rogla (ŠD Alpska Šola), Mariborsko Pohorje (ASK Branik Maribor) in Cerkno (Smučarsko društvo Novinar).

Na otvoritveni dan v nedeljo, 20. januarja, bo na voljo brezplačna šola smučanja za vse otroke, celodnevni animacijski program, prav tako pa pripravljajo tudi zabavni glasbeni program na krvavški plaži. Skupno bo v akciji sodelovalo sto učiteljev smučanja iz Slovenije. Partnerji pri organizaciji projekta, katerega ambasador je nekdanji smučar Jure Košir, častni pokrovitelj pa je predsednik države Borut Pahor, so Smučarska zveza Slovenije – alpske discipline, Zavod za šport RS Planica in ministrstvo za notranje zadeve – policija.