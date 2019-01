Xi je pri tem izrazil upanje, da se bosta oba voditelja »srečala na pol poti«, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na kitajske medije. Odnosi med Pekingom in Pjongjangom so dosegli »nov vrh«, po obisku poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, ki navaja Kimove besede po sredinem odhodu iz Pekinga. Severnokorejski voditelj je ob tem še dejal, da si bo Severna Koreja prizadevala, da bo drugi vrh z ZDA uspešen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kim in Trump sta se sestala na zgodovinskem srečanju junija lani v Singapurju. Severnokorejski voditelj je takrat obljubil denuklearizacijo Korejskega polotoka, vendar so kasneje pogovori med obema državama o tem vprašanju zastali. Obe strani se sicer dogovarjata o naslednjem srečanju, za katerega je predsednik ZDA v nedeljo dejal, da bodo »lokacijo najverjetneje objavili v ne tako oddaljeni prihodnosti«.

Na Kimov obisk na Kitajskem se je odzval tudi južnokorejski predsednik Moon Jae-in ter pozval ZDA in Severno Korejo, naj bosta pripravljeni na večje koncesije glede denuklearizacije Korejskega polotoka. Na novinarski konferenci v Seulu je Moon dejal, da mora Severna Koreja narediti »odločne korake k denuklearizaciji«. »ZDA morajo storiti ustrezne ukrepe v podporo severnokorejskim prizadevanjem,« je še dejal Moon in dodal, da obe strani vesta, kaj morata storiti.

Južnokorejski voditelj je še izpostavil, da so odnosi med obema Korejama zaznamovani z nezaupanjem in sovraštvom. Severnokorejski voditelj Kim je v torek z vlakom prispel na Kitajsko, kjer se je sestal s Xijem. To je bil njegov četrti obisk na Kitajskem, pripravili pa so ga sredi dogovarjanj za nov vrh med Severno Korejo in ZDA.