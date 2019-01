Pogajanja so se odvila v prvih treh dneh tega tedna in rezultat naj bi bil optimizem na obeh straneh. V času pisanja sta obe strani še usklajevali uradni izjavi, a kljub temu so v sredo azijski in evropski trgi pridobili. Podražila se je tudi nafta in tako je cena nafte WTI ponovno prebila nivo 50 dolarjev na sodček. Pogovori, ki so sicer potekali na srednji ravni, so bili prvi sestanek med obema stranema po zasedanju G20 v Argentini. V vmesnem obdobju je Kitajska ugodila določenim zahtevam ZDA, vključno z začasnim zmanjšanjem carinskih tarif na ameriške avtomobile, nadaljevala je z nakupi soje in obljubila, da bo lastne trge odprla za več tujih naložb. Predstavniki na višji ravni naj bi se sestali kasneje v mesecu, zato za zdaj še nič ni dokončnega.

Sicer so delniški trgi preračunano v evre po novem letu večinoma pridobili. Ameriški borzni indeksi S&P500, Dow Jones in NASDAQ so pridobili 2,86, 1,95 in 3,93 odstotka, medtem ko sta svetovni W1DOW in nemški DAX pridobila 2,61 in 2,32 odstotka svoje vrednosti. Približno deset odstotkov so od novega leta višje tudi cene nafte. Nafta WTI trguje nad nivojem 51 dolarjev, nafta brent pa nad nivojem 60 dolarjev na sodček. Po korekciji s konca lanskega leta na trgih trenutno ponovno vlada nekoliko bolj optimistično vzdušje, in to ravno pred začetkom objav poslovnih izidov največjih svetovnih podjetij v ZDA za lansko četrto četrtletje, saj se v povprečju pričakujeta skorajda 16-odstotna rast dobičkov in več kot desetodstotna rast prihodkov ameriških podjetij. Hkrati tudi drži, da so makroekonomski podatki za ZDA še naprej dobri. Ob naraščajočem dobičku podjetij se še naprej povečuje tudi gospodarska rast.

Torej na eni strani pričakujemo dobre rezultate podjetij za lansko četrto četrtletje v ZDA, na drugi strani pa imamo trenutno zaradi lanske korekcije večinoma še nižje cene delnic na trgu kot pred letom dni. Seveda bo za normalno delovanje kapitalskih trgov (ob prihajajoči umiritvi gospodarskih rasti) poleg dobičkonosnosti podjetij potrebna tudi normalizacija politik ameriškega predsednika, tako na notranjepolitičnem parketu kot tudi v odnosu do Evrope in Kitajske.