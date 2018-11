Slovenska hokejska reprezentanca je bila po porazu z Latvijo na mednarodnem turnirju v Minsku nemočna tudi proti gostiteljici Belorusiji, ki je prevladovala in slavila s 4:1. Pomlajena izbrana vrsta novega selektorja Iva Jana se bo danes popoldne s Francijo udarila za tretje mesto.

Slovenski hokejisti so v zadnjem obdobju v boju za olimpijske igre dvakrat odmevno premagali belorusko vrsto, manj uspešni pa so bili na prvenstvih elitnega razreda. V tej sezoni se bosta nasprotnika pomerila tudi na spomladanskem prvenstvu skupine B v Kazahstanu, ko se bo Slovenija predstavila z močnejšo zasedbo kot na tokratnem turnirju v Minsku. Janovi varovanci so bili še drugi dan zapored nadigrani, pomanjkanje izkušenj pa so nadomestili z borbenim pristopom. Potem ko je proti Latviji priložnost med vratnicama dočakal Rok Stojanovič, je v slovenskem golu danes blestel Luka Gračnar, ki je preprečil višji poraz svojega moštva.

Belorusi so začeli udarno in povedli že po enajstih sekundah, ko je zaspala gostujoča obramba. Po samostojnem prodoru je hitro izenačil Luka Bašič, igra pa je večinoma potekala v slovenski obrambni tretjini. Belorusi so oblegali Gračnarjeva vrata, medtem ko so Slovenci zapretili predvsem iz protinapadov. Belorusi, okrepljeni s trinajstimi hokejisti iz ruske lige KHL, so še močneje pritisnili v drugi tretjini in z dvema goloma kronali premoč na ledu. Za številne slovenske hokejiste je bil ritem igre previsok, saj so v alpski ligi vajeni počasnejših akcij. Skorajda rezervna postava risov je v zadnjem delu tekme vzpostavila ravnotežje, a je bila preveč nespretna za dosego drugega zadetka. Belorusi so po protinapadu potrdili prepričljivo zmago s 4:1.

Po današnji tekmi s Francijo se bodo slovenski reprezentanti vrnili v svoje klube, kjer bodo nastopali do naslednjega reprezentančnega premora, ko bo Slovenija februarja prihodnje leto v močnejši postavi na Bledu gostila domači turnir v konkurenci Italije in Francije. Pozornost domače hokejske javnosti se bo v prihodnjih dneh znova preselila na ledene ploskve alpske lige, kjer bodo Olimpija in Jesenice nadaljevale tekmo za uvrstitev v končnico. Slovenska predstavnika ne bi smela imeti nobenih težav z zagotovitvijo nastopa v izločilnih bojih. Po uvodnih dveh mesecih tekmovanja Olimpija zaseda tretje mesto, Jesenice so sedme. Gorenjce v torek čaka gostovanje v Lustenauu, Ljubljančani bodo dan kasneje gostili Kitzbühel. Tekmeca bosta čez dva tedna prvič v sezoni prekrižala palice na tivolskem ledu, Olimpija pa je do sedaj na vseh treh obračunih ugnala in nadigrala Jeseničane.

Turnir evropskega izziva v Minsku, 1. krog: Slovenija – Latvija 1:4 (0:2, 0:2, 1:0, Simšič 51/PP1; Maskovskis 5, Dzierkals 20, Kulda 24, Kalns 37/PP2), Belorusija – Francija 5:2, 2. krog: Francija – Latvija 1:4, Belorusija – Slovenija 4:1 (1:1, 2:0, 1:0; Parfejevec 1, Kisly 24, 30/PP1, Gavrus 46; Bašič 2), 3. krog, danes ob 13.30: Slovenija – Francija, ob 17.30: Belorusija – Latvija, vrstni red: Belorusija 6, Latvija 3, Francija in Slovenija 0.