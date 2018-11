Kapetan kraljev Kopitar je ostal brez točke; odigral je 21:23 minute tekme, v tem času pa proti vratom tekmeca neuspešno sprožil dva strela. Tekmo v največjem kalifornijskem mestu je zaznamoval napadalec gostujoče zasedbe Zach Parise, ki je prispeval gol in podajo ter dosegel svojo 700. točko v ligi NHL. Poleg njega sta za Minnesoto, sicer tretjeuvrščeno ekipo v zahodni konferenci, zadela še Nino Niederreiter in Mikael Granlund, medtem ko je Mikko Koivu prispeval tri asistence, vratar Devan Dubnyk pa je zbral 27 obramb.

Za v tej sezoni blede kralje, ki so doživeli deveti poraz in so trenutno na zadnjem mestu v zahodni konferenci, je edini gol dosegel Muzzin, vratar Jack Campbell pa je zaustavil 21 tekmečevih strelov. Naslednja tekma LA Kings čaka v soboto, ko bodo prav tako v domači dvorani gostili Calgary Flames.

Toča golov v Bostonu in Montrealu Na severnoameriških ploskvah je bilo na sporedu še osem tekem, največ golov pa so gledalci videli v Bostonu, kjer je Vancouver slavil z 8:5. Trenutno drugouvrščena ekipa zahodne konference je v TD Gardnu prikazala izjemno učinkovito predstavo, blestel pa je Bo Horvat z dvema goloma in asistencama, medtem ko je Loui Eriksson prispeval dva zadetka in podajo. Vancouver je na tej tekmi dosegel največ golov po letu 2009, ko je Colorado ugnal z 8:2. Toča golov je padla tudi na dvoboju med Montrealom in Buffalom, v podaljšku pa je za gostujočo zmago s 6:5 zadel Finec Rasmus Ristolainen. Še ena tekma je epilog doživela v podaljšku, na njej pa je domača Philadelphia ukanila Arizono s 5:4. Zmagoviti gol je dosegel Shayne Gostisbehere. Tampa Bay, vodilna zasedba vzhodne konference, je dosegla 12. zmago v tej sezoni, njena zadnja žrtev pa je bila ekipa New York Islanders. Zasedba s Floride je slavila s 4:2, odpor gostov pa je zlomila šele v končnici tekme, ko sta v zadnji poldrugi minuti gola dosegla Tyler Johnson in Steven Stamkos. Za domačo ekipo sta zadela še Mathieu Joseph in J.T. Miller, vratar Andrej Vasilevskij pa je zbral 35 obramb. Za otočane je oba zadetka prispeval Josh Bailey. Florida je po devetih medsebojnih porazih končno premagala Edmonton. V BB&T Centru je slavila s 4:1, potem ko so gole dosegli Jevgenij Dadonov, Nick Bjugstad, Jonathan Huberdeau in Colton Sceviour. Edini gol za kanadsko ekipo je zabil Leon Draisaitl. Carolina je v Chicagu slavila s 4:3, Las Vegas v kanadski Ottawi s 5:3, Dallas pa je bil na domačem ledu boljši od San Joseja s 4:3.