Potem ko je moral T.J. Oshie, strelec prvega gola za prestolnike, med tekmo po grobem prekršku Malkina, ta je bil zaradi grobosti in nedovoljenega udarca v glavo izključen, zapustiti led, je dobil dva šiva zaradi ureznine pri levem očesu in šel skozi celoten protokol zaradi morebitnega pretresa možganov. A Oshie se je po šivanju vrnil v igro in dosegel odločilni zadetek za zmago 1:14 minute pred koncem tekme.

»Moj obraz je sicer malo iznakažen,a počutim se kar dobro. Ujel me je na ledu in udaril v glavo. Je, kar je. Uspešno sem prestal tudi test za morebiten pretres možganov, se vrnil na led in uspelo nam je zmagati,« je po tekmi dejal Oshie, ki je v uvodnih minutah tekme najprej sicer dobil v obraz palico Ollija Maatte.