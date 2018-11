Enega skoraj neverjetnih je doživel Demetry Furman, 47-letni častnik kanadske vojske, od poroke z Američanko že štiri leta čakajoč na ameriško zeleno karto. Spoznala sta se tri leta prej, ko se je skupaj z ameriškimi vojaki uril v ZDA, preden so bili skupaj premeščeni v Afganistan, po poroki pa sta z ženo Cynthio zaživela skupaj v Ohiu, ob zagotovilu ameriške službe za državljanstvo in imigracijo, da lahko tam ostane, dokler aktivno teče postopek pridobitve dovoljenja za bivanje in delo v ZDA. Zapletlo se je na začetku letošnjega poletja, ko je Demetry hotel v Medini nedaleč od Clevelanda registrirati njun poltovornjak. Uslužbenec mu je povedal, da je označen v njihovem računalniškem sistemu, ter zadržal tako dokumente o poltovornjaku kot tudi njegovo vozniško dovoljenje in potni list ter vozilo samo. Da je s papirji vse v redu, so mu sporočili šele čez nekaj tednov. Ko sta se s Cynthio znova oglasila na uradu za registracije, pa ga je zaman čakala v avtu. Poiskal jo je samo agent vladne agencije za carine in imigracijo (ICE), ji izročil ključe poltovornjaka in jo obvestil, da so moža aretirali. Povod? Demetry, ki je pri osmih letih prišel v Kanado kot ruski imigrant in se izšolal za topniškega časnika, je pristal na seznamu ameriške službe za domovinsko varnost, ker je bil leta 1992 v kanadskem Saskatoonu aretiran v povezavi z mamili. Prijatelj, s katerim sta bila v avtu, je skušal prodati marihuano policistu pod krinko, sam pa si je prislužil 80 dolarjev denarne kazni in mesec dni družbeno koristnega dela. Iz kazenske evidence pa so ga v Kanadi izbrisali leta 2002. Demetryja so po aretaciji 77 dni zadrževali v strogo varovanem zaporu v Ohiu med najbolj okorelimi kriminalci pod obtožbo preprodajalca drog v skladu s Trumpovo direktivo, da »nedokumentiranim priseljencem« ne spregledajo niti najmanjših prekrškov. Cynthii je medtem uspelo izvedeti le to, da se je njegova prošnja za zeleno karto »nekje izgubila«, Dimitryja pa so pred dnevi brez njene vednosti prepeljali do kanadske meje in ga izgnali.