Trije ljudje so bili zabodeni, žal je eden od njih ranam podlegel, je potrdil predstavnik policije. »Zaenkrat ne vidimo povezav s terorizmom,« je dogodek komentiral predstavnik policije David Clayton.

Incident se je zgodil v poslovni četrti Melbourna nekaj po 16. uri po lokalnem času, ko so se ljudje vračali iz služb. Policija se je odzvala na opozorila o zažganem vozilu. Lokalni mediji so objavili fotografije moškega, ki ob gorečem avtomobilu maha z rokami in skuša z nožem zabosti policiste. Ti so nato moškega ustrelili.

»Moškega smo aretirali in ga v policijskem spremstvu pripeljali v bolnišnico. Je v kritičnem stanju,« je sporočila policija.

Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo tega dela mesta, zatrdila pa je, da ne išče morebitnih drugih osumljencev.