Spor med Ljubljančanko in Ljubljančanom se je v soboto popoldne v Mostah končal krvavo. »Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da sta se v stanovanju sprla partnerja, pri čemer je 44-letnica z nožem poškodovala 43-letnika,« je danes sporočila Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave.

Reševalci so 43-letnika odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so mu oskrbeli rano. Napadeni ni bil v življenjski nevarnosti, kljub temu pa je bil napad leto dni starejše partnerice dovolj resen, da so ji policisti odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma poskusa uboja. O njeni nadaljnji usodi bo po 48-urnem policijskem pridržanju najprej odločil preiskovalni sodnik.

Po naših neuradnih informacijah naj bi 44-letnica svojega partnerja zabodla enkrat, in sicer v zgornji del trupa, vendar poškodba na srečo ni bila hujše narave. Na vprašanje, ali je med partnerjema že v preteklosti prihajalo do nasilnih prepirov, nismo dobili odgovora, smo pa neuradno izvedeli, da naj bi 43-letnik med sobotnim prepirom partnerici zagrozil, da jo bo zapustil. V nadaljevanju prepira naj bi nato 44-letnica pograbila nož in ga zabodla.