Policiste so o napadu v soboto zjutraj obvestili reševalci. Oškodovancu je namreč kljub poškodbi uspelo pobegniti in poklicati na pomoč.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je napadalec stari znanec policije, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.

Še istega dne so ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje na policijski postaji Novo mesto. Storilec se tam ni pomiril, pač pa je razbijal in poškodoval luč ter povzročil za okoli 100 evrov škode.

Novomeščan si je tako poleg ovadbe zaradi poskusa uboja prislužil še ovadbo zaradi poškodovanje tuje stvari.