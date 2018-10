»Nič več ne bom dodatno razlagal in odgovarjal. Ves čas že poudarjam, da sem se le branil. Dajte že to enkrat razumeti. Nanj sem nehal streljati, ko me je nehal napadati, ne pa, ko se je zaskočila pištola,« je pred petčlanskim sodnim senatom, ki mu predseduje Nina Drozdek Draganić, danes že skoraj malo nejevoljno zatrdil Edin Žunić, ki mu tožilstvo ponovno očita poskus uboja Dauta Nezovića. Ne razume namreč, kako tožilstvo še vedno vztraja pri isti obtožnici.

Kaj natančno se je dogajalo februarja 2013 pred prihodom policije na odcep Prežganje ob cesti Besnica–Veliko Trebeljevo, verjetno ne bo nikoli natančno pojasnjeno. Policisti so namreč na tleh našli večkrat ustreljenega Nezovića in Žunića, ki je obnemogel zaradi vbodov z nožem. Preiskava je pokazala, da sta moška rane zadala drug drugemu, s čimer so se strinjali tudi izvedenci, pričevanji obeh vpletenih pa se močno razlikujeta. Žunić trdi, da ga je Nezović izsiljeval za izposojeni denar, ki naj bi mu ga z obrestmi že vrnil. Večkrat podane grožnje naj bi uresničil usodnega večera, ko ga je med vožnjo napadel z nožem, sam pa da se je s pištolo le branil. Nezović je po drugi strani izsiljevanje zanikal, kot tudi navedbe, da je posojeni denar prejel. Žunić naj bi ga napadel prvi in ga v avtu najprej ustrelil v trebuh, potem pa zunaj vozila še nekajkrat.