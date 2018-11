Pogled na ratinško lestvico pove dovolj: Carlsen, ki je na prvem mestu vse od leta 2011, je s težavo ohranil pičle tri točke prednosti pred ameriškim izzivalcem, ki ima za seboj sijajno sezono. Na papirju sta torej igralca povsem izenačena, saj je matematično pričakovani izid 6 proti 6. V tem primeru bomo videli podaljšek s hitrimi partijami.

Sedemindvajsetletni Norvežan je svetovni prvak od leta 2013, ko je v indijskem Chennaiju odvzel krono domačemu tigru Viswanathanu Anandu. V šahu zanj ni skrivnosti, stavi na trezen, pragmatičen pristop, popravil je tudi pred časom manj kot popolno otvoritveno pripravljenost. Nekaj malega je izgubil v tehnični premoči, a razlog za to so predvsem izboljšane obrambne veščine ostale elite. Magnusova šibka točka je morda nagonsko ogibanje neracionalnih položajev. Teh pa se ne boji – kot tudi ne Carlsena – izzivalec, 26-letni Američan, ki v iskanju popolnosti redno od sebe zahteva več, kot zmore človeški um. Predvsem zato doživi poraze. Odkar si je spomladi v Berlinu priboril status izzivalca, je ponosni lastnik najboljšega rezultata v zgodovini (St. Louis 2014) še dvignil raven igre. Očitna slabost Caruane so hitre partije – tudi zato se bo krepko trudil za zmago v rednem delu. V klasičnih medsebojnih partijah je v prednosti prvak (10 proti 5 ob 17 remijih), za nameček pa izzivalec ni zmagal že tri leta in pol. Obeta se torej vsebinsko bogat dvoboj, kjer nasprotnika ne bosta bežala od boja. Carlsen ima pomembno prednost, da po potrebi brez bojazni zavije v podaljšek. A tam stvari hitro uidejo iz rok.

CARLSEN – CARUANA(Stavanger 2018 – hitropotezno)

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 c5 6.Sge2 d5 7.cd5 Sd5 8.a3 La5 9.0-0 cd4 10.ed4 Sc6 11.Lc2 Sce7 12.Dd3 Sg6 13.Sd5 ed5 14.Ld2 Lc7 15.Lf4 Te8 16.Lc7 Dc7 17.Tae1 Ld7 18.Sc3 Dd6 19.Dg3 Dg3 20.hg3 Lc6 21.Lg6 hg6 22.f3

Prednost belega je simbolična, a Magnus je v teh vodah kot doma…

22...f6 23.Te8 Te8 24.Kf2 Kf7 25.Tc1 g5 26.g4 Td8 27.Sd1 g6 28.Se3 Th8 29.a4 Ke6 30.a5 Kd6 31.Sc2 Lb5 32.Sb4 b6 33.ab6 ab6 34.Sa2 Ld7 35.Sc3 Tc8 36.Ta1 Tc4 37.Ke3 Tb4 38.Tb1 f5?? (glej diagram)

Caruana je za hip pomislil na zmago in nesreča je tu. Po Tb3 ali Tc4 bi bil remi neizbežen.

39.b3!

Sledilo bo Sa2 in b4, črna trdnjava pa bo za vedno ujeta. Tako malo potrebuje Magnus!

39...fg4 40.Sa2 Tb5 41.b4 gf3 42.Kf3. Črni se je kmalu vdal.