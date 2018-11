»Vinarji, združeni v projekt Pubec, so neke vrste štajerski ambasadorji, ki bodo ponesli glas o štajerskem mladem vinu po Sloveniji in tudi v tujino. Eden izmed ciljev projekta Pubec – štajersko mlado vino je dvigniti prepoznavnost mladih štajerskih vin in vinarjev. S povezovanjem v enovito, prepoznavno zgodbo Pubec omogoča vinarjem tudi dvig konkurenčnosti na domačem trgu in v tujini. V načrtu so skupni nastopi na trgih in predstavitvah tako doma kot v tujini, obenem pa projekt prinaša dvig odličnosti same destinacije oziroma regije,« o letošnji že četrti vinski prireditvi, ki poteka tako v Mariboru kot Ljubljani, pravi glavni organizator Borut Cvetko.

Beseda »pubec«, ki jo v Sloveniji izgovarjajo le na severovzhodu Slovenije, po besedah organizatorjev simbolizira nagajivost mladega vina in regijo, iz katere to vino izhaja. Tudi zato so se nagajivo opremili z belimi srajcami in rumeno-črnimi metuljčki, ki so postali zaščitni znak štajerskih mladovinskih fantov. V četrtem letu se Pubec promovira prek gostinskih lokalov, restavracij in hotelov, kjer se uveljavljajo tako imenovani pubecplaci, ki jih lahko ljubitelji mladih vin že takoj pri vhodu prepoznajo po okrogli nalepki z rumenim metuljčkom.

Pri letošnjem projektu Pubec 2018 sodelujejo Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vin Emino, Vina Falot, Kmetija Fleisinger, Vinogradništvo Frešer, Vino Greif, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jamnik, Vino Jarc, Puklavec Family Wines, Vina Joannes, Vino Kolar, Vino Kotolenko, Vinogradništvo Ivan Kramer, Vino Leber, mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Vinogradništvo Mulec, Vino Pungračič, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Vina Toplak ter Vino Valdhuber.