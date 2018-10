Sobotni master class sta vodila britanski vinski strokovnjak Quentin Sadler in Matjaž Lemut (na fotografiji) s posestva Tilia Estatea – Hiše pinotov, ki je bilo tudi pobudnik in glavni organizator prvega festivala v organizaciji zasebne kleti, v čast modremu pinotu v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. V obeh dneh je ljubiteljem sorte modri pinot, ki marsikje, predvsem pa v Burgundiji velja za kralja vin, čeprav ima v primerjavi z vini drugih rdečih sort precej manj barve in taninov, svoje skrivnosti pridelave prikazalo 15 vinarjev, festivala pa so se udeležili vinarji in obiskovalci iz desetih držav: Belgije, Hrvaške, Slovenije, Srbije, ZDA, Nove Zelandije, Singapurja, Italije, Francije in Velike Britanije. Takoj po koncu festivala je Matjaž Lemut napovedal, da bo festival postal tradicionalen, ker je tudi v Sloveniji veliko odličnih pridelovalcev ene najstarejših evropskih trt. Določili so celo datum – 19. in 20. oktober 2019.