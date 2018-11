Slovenija ima tri vinorodne dežele: Podravje (z okolišema slovenska Štajerska in Prekmurje), Posavje (z okoliši Dolenjska, Bizeljsko in Bela krajina) in Primorsko (z okoliši Goriška brda, Vipavska dolina, Kras in slovenska Istra). Rdeče sorte vina prevladujejo v Posavju in na Primorskem, bele sorte pa v Podravju.

V Sloveniji pridelamo precej vina, vendar ga sami tudi veliko popijemo. Vina po kakovosti delimo na namizna, kakovostna in vrhunska. Ločijo se po sladkorni stopnji in vsebnosti skupnih kislin. Postavljen pa je pogoj, da se le vrhunskih vin ne dosladkava. Po nekaterih statistikah povprečna Slovenka ali Slovenec popije skrb zbujajočih 40 do 50 litrov vina na leto. Po tem podatku smo uvrščeni na četrto mesto na svetu.

Vina vsebujejo nekaj nad 10 odstotkov etilnega alkohola, C

2

5

Če sklenemo. Vino v zmernih količinah (do 1,5 decilitra na dan) po nekaterih raziskavah lahko deluje zdravilno. Je pa tudi zelo hranljivo. Enemu decilitru rdečega vina ustreza približno 70-80 kcal. Večje množine popitega vina pa so zdravju dokazano škodljive in povečujejo verjetnost bolezni srca in jeter. Povečajo pa tudi verjetnost nesreč in so vzrok za porast alkoholizma. In vprašanje za bralce: kaj pomeni oznaka PTP na nekaterih vinskih etiketah?

Dr. Ivan Leban je upokojeni profesor kemije (@ivanleban).