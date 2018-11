Peking bi moral prenehati z arbitrarnim pridrževanjem Ujgurov in drugih muslimanskih manjših, je pozval predstavnik Avstralije. Svet se je danes sicer sestal ravno z namenom ocene stanja človekovih pravic na Kitajskem. Nevladne organizacije s področja človekovih pravic sicer opozarjajo, da so kitajske oblasti v zadnjem letu priprle milijon Ujgurov, kjer jih v taboriščih učijo komunistične propagande in jih silijo, da se morajo odreči svoji kulturi in veri.

Namestnik kitajskega zunanjega ministra Le Yucheng sicer v uvodnem govoru ni neposredno naslovil očitkov. »Ščitimo pravice etničnih manjšin v skladu z zakonodajo,« je dejal. Med drugim so Kitajsko k izpustitvi Ujgurov pozvale številne Zahodne države, tudi Kanada in Belgija. Kitajska bi morala končati preganjanje, ki temelji na veri, je dejal predstavnik Kanade.

Kitajska je oktobra naknadno legalizirala internacijska taborišča za pripadnike muslimanske manjšine Ujguri v avtonomni regiji Xinjiang. Za mednarodno skupnost so tovrstna taborišča izredno sporna, Kitajska pa je vse do takrat zanikala njihov obstoj.