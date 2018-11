»Ko ameriški predsednik Donald Trump napove, da odstopa od pomembne pogodbe o razoroževanju ... kdo je glavna žrtev? Evropa in njena varnost,« je dejal Macron, ki si za skupne evropske obrambne sile prizadeva, odkar je lani prišel na položaj. »Priča smo bili poskusom vdora v kibernetski prostor in več vmešavanjem v našo demokracijo,« je dejal in po poročanju francoske tiskovne agencije AFP s tem namignil na Rusijo. »Evropejcev ne bomo zaščitili, razen če se odločimo imeti pravo evropsko vojsko,« je poudaril francoski predsednik. Menil je še, da potrebujemo Evropo, ki se bo bolje branila sama in ne bo odvisna od ZDA.

»Mir v Evropi je negotov,« je opozoril Macron, ki je te dni na turneji po slovesnostih ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne po vsej Franciji. Posvaril je tudi pred avtoritarnimi silami v Evropi, ki se znova pojavljajo in oborožujejo. Znova je opozoril na podobnostmi med razmerami danes in tistimi v 30. letih prejšnjega stoletja, pred drugo svetovno vojno. »Mir in blaginja, ki ju Evropa uživa 70 let, sta zlato obdobje naše zgodovine,« je dejal in dodal, da je to bolj izjema kot pravilo.

EU je leta 2007 vzpostavila večnacionalne bojne skupine za hitro posredovanje, vendar jih ni nikoli uporabila. Decembra lani je 25 članic unije uradno vzpostavilo novo, stalno obrambno sodelovanje, ki velja za ključen korak k obrambni uniji. Pri projektu nove oblike obrambnega sodelovanja, poznanem pod angleško kratico Pesco, sodelujejo vse članice unije razen Velike Britanije, Danske in Malte. Junija letos pa je devet članic EU s Francijo na čelu podpisalo pobudo za vzpostavitev evropske vojaške skupine za hitro posredovanje.