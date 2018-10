Šarec in Macron sta se srečala pred vrhom EU, ki danes v Bruslju razpravlja zlasti o migracijah in varnostnih vprašanjih. To je bilo njuno prvo dvostransko srečanje.

»Izmenjala sta stališča o prihodnosti Evrope. Potrdila sta odlične dvostranske odnose in izrazila interes za nadaljnjo krepitev slovensko-francoskega sodelovanja,« so po twitterju sporočili na slovenskem stalnem predstavništvu pri EU.

Slovenska vlada pa je po twitterju še sporočila, da sta Šarec in Macron, ki »pripadata novi generaciji voditeljev EU«, izmenjala stališča o najbolj perečih temah, kot so migracije, zunanja varnost in novi finančni okvir EU.

»Vzdušje je bilo zelo dobro. Dialog je bil zelo dober,« pa so po srečanju povedali francoski viri v Bruslju. Voditelja sta imela po navedbah virov dolgo razpravo zlasti o evropskem projektu in zoperstavljanju populistom.

Evropski liberalni družini, znano po okrajšavi Alde, ki se ji bo na kongresu novembra v Madridu pridružila Šarčeva LMŠ, naj bi se na nek način pridružil tudi Macron.

Tudi o krepitvi mejne straže in schengenu Slovenski premier in francoski predsednik sta tako danes po neuradnih informacijah govorila o vzpostavljanju proevropske platforme liberalcev, ki naj bi združevala Alde, Macronovo stranko in druge zainteresirane somišljenike iz obstoječih političnih skupin. Šarec je že v sredo med pričakovanimi temami pogovora z Macronom izpostavil zlasti evropske volitve in vprašanje, kaj bo storil Macron. Premier meni, da bi bilo najbolje, da bi se pridružil evropskim liberalcem in jih okrepil. Poleg evropskih volitev in boja proti populizmu sta imela Šarec in Macron po navedbah virov pri EU dolgo razpravo o migracijah, tudi v povezavi z Zahodnim Balkanom, krepitvi mejne straže in schengnu. Slovenski premier je po navedbah virov pri EU Macronu predstavil tudi slovenska stališča o vprašanju meje s Hrvaško, na kratko pa sta razpravljala še o prihodnjem večletnem evropskem proračunu in dvostranskih odnosih.