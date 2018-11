Prvenci so pogosto nekoliko hermetični; sploh pri evropskih filmih se dogaja, da so bodisi izrazito formalno zadržani bodisi rahlo ekscesni, kadar želijo mladi avtorji narediti vtis z inovacijami, ki se potem ne iztečejo najbolje. Letos pa je naneslo, da se kar nekaj teh filmov loteva precej resnih tem, vendar so prežeti z ironijo in humorjem, čeprav ne gre nujno za komedije; tako je denimo islandski film Bojevnica kljub angažira