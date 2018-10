Koncert z naslovom Intimen večer v Londonu je potekal v studiih Riverside v zahodnem Londonu. Pevka je na ta večer pobrala grammyja za posnetek (Rehab), pesem (Rehab), novinko, pop vokalni album (Back to Black) in pop žensko vokalno izvedbo leta (Rehab), s čimer je postala peta solo glasbenica, ki ji je uspelo kaj takšnega. Pred tem so se s takšnim dosežkom lahko pohvalile le Lauryn Hill, Norah Jones, Alicia Keys in Beyonce.

Tedaj 24-letna pevka se je ravno v tistem času zdravila zaradi odvisnosti od alkohola in mamil, obenem ji oblasti v ZDA niso odobrile vizuma. Zato je v studiih Riverside pripravila koncert za družino, prijatelje in svojo glasbeno založbo. Za nagrade - pet od šestih nominacij - se je zahvalila prek satelita. Posnetek pevke ob novici, da je za Back to Black nagrajena za najboljši posnetek, pa je postal viralen.