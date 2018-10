Na drugi pogled pa je vendarle vse malce drugače. Če (dobesedno) pogledamo novo domačo bero, zlasti filma, ki sta v Portorožu pobrala največ nagrad, Ne bom več luzerka in Posledice, vidimo, da se domači filmski časi svetlijo. Ne le zato, ker sta oba režijska debija – in pustimo ob strani neskončno razpravo, ali prvenec v zgodnjih tridesetih letih pride prezgodaj, prepozno ali ob pravem času. Tisto, kar razmerju med slovenskim filmom in gledalcem obljublja boljše dni, je namreč to, da sta oba zelo gledljiva in hkrati izzivalna. Nagovarjata naše čute in nas silita v razmislek. Go