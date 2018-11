Če smo bili doslej pri nakupu sončnih očal pozorni na njihovo sposobnost zaščite pred UV-žarki, bi se v prihodnosti znali zanimati tudi za njihovo zmožnost zaščite pred odvečnimi informacijami. To si vsaj želita Američana Scott Blew in Ivan Cash, ki sta izdelala prva informacijska očala oziroma očala, ki zakrijejo sliko na lcd- in led-zaslonih. Zamisel je spodbudil film Oni živijo iz leta 1988, kjer glavni lik John Nada pride do posebnih sončnih očal, ki zakrivajo oglase in na njihovem mestu izpišejo resnično sporočilo oziroma namen oglasa. Blew in Cash menita, da ob poplavi zaslonov, ki nas na vsakem koraku obstreljujejo z oglasi in drugimi nepotrebnimi podatki, takšno zaščito potrebujemo tudi v resničnem svetu.

Čeprav se zdi, da bo tak izum izredno zapleten in bo moral uporabnik na glavi poleg očal nositi še kakšno pametno napravo, ki je sposobna zaznati, kdaj gleda v zaslon, ni tako. Rešitev je v resnici izredno preprosta. Lcd- in led-zasloni namreč oddajajo svetlobo s točno določeno polarizacijo oziroma smerjo elektromagnetnega valovanja in se v tem razlikujejo od večine drugih virov svetlobe, kjer je smer tega valovanja običajno bolj naključna. Razvijalcem je zato že v preteklosti uspelo izdelati posebne prekrivne filme, ki se jih lahko prilepi na steklo. Če bi si s takšnim steklom ogradil pisarno, bi lahko mimoidoči brez težav videli, kaj se dogaja v njej, ne bi pa videli, kaj se predvaja na zaslonih, ki bi bili črni in bi dajali vtis, da so izklopljeni.