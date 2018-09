Izkušnja je skoraj univerzalna. Si na koncertu ali kakšnem drugem množičnem dogodku. K ušesom tiščiš mobilnik, medtem ko si s prstom zatiskaš drugo uho, in upaš, da bo nekdo dvignil. Zaradi hrupa je verjetnost zelo majhna. Iz obupa pošlješ SMS-sporočilo: »Kje si?« Če imaš srečo, prejmeš odgovor z zelo nenatančnimi napotki. »Pri mešalni mizi«, »na levi strani odra« ali celo »nekje v sredini«. Najpogosteje se je mogoče najti šele, ko se obe osebi dogovorita za zelo specifično lokacijo in se odpravita tja. Seveda pa mora ob tem ena oseba prekiniti, kar je prej počela. Čeprav gre za problem, ki spada v zbirko manj pomembnih nevšečnosti, je očitno dovolj nadležen, da je brooklynsko podjetje s svojim izumom lynq, ki odpravlja prav to težavo, na množicarski platformi indiegogo doseglo fantastičen uspeh. Zastavljeni cilj prednaročil je izdelek namreč presegel za več kot 20-krat.

V resnici gre za zelo enostavno zamisel in še bolj enostavno izvedbo, ki pa preprosto deluje. Lynq še najbolj spominja na nekakšen kompas, le da nas namesto proti severu usmerja k tistemu, ki ga iščemo. Seveda ne kar tako. Da bi z linqom nekoga našli, moramo svojo napravo povezati z njegovo. Skupno je mogoče povezati do 12 naprav, nato pa napotke do njih na svojo napravo prejemamo s pomočjo GPS-podatkov. Lynq je namenjen uporabi na prostem, največji doseg, ko je drugemu mogoče slediti, pa znaša pet kilometrov. Pomembno je poudariti tudi, da za lociranje drugih naprav ne potrebuje nobenih anten, spletnih povezav ali česa podobnega, zato deluje tudi v popolni divjini.