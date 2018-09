Clocky je že leta 2005 zasnovala Gauri Nanda, ko je študirala na priznani ameriški univerzi Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tako kot mnogi se je tudi podjetna študentka neprestano soočala s težavo zgodnjega vstajanja.

Pogosto ji niso pomagale niti večkratne zaporedne budnice v stilu 5.45, 6.00 in 6.15. Tako je nekega jutra ležala v postelji in spoznala, da budilka potrebuje konkretno prenovo.

Odmaknila se je od alarmov na mobilnem telefonu in rešitev našla v starejših, klasičnih budilkah, ki so nekoč stale na nočnih omaricah. Nekoliko je izpopolnila koncept, napravi dodala kolesje in idejo predstavila univerzitetnemu programu za oblikovanje.

Od tu se je zgodba o clocky samo še vzpenjala. Koncept so predstavili blogerji, vplivni mediji, glas se je vse bolj širil in naposled je Nandova že gostovala v priljubljenih pogovornih oddajah, kot jo vodi denimo Ellen Degeneres. Posledično so sledila tudi naročila.