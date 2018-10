Ljudska modrost pravi, da so lepotni ideali pogosto povezani z dvema kriterijema: nepraktičnostjo in vložkom časa, potrebnega za želeni rezultat. Zaradi prvega kriterija naj bi v antičnem svetu veljaki prisegali na toge. Gre za kos oblačila, ki stoji na svojem mestu le, če ga tam držimo, in je v praksi povsem neprimerno za vsa dela, ki zahtevajo obe roki. Takšno oblačilo so si zato lahko privoščili zgolj premožni oziroma lastniki sužnjev. Drugi kriterij, ki je povezan z vložkom časa, pa je domnevno razlog za odbite frizure, ki jih vidimo v filmih o dekadentni prihodnosti in ob katerih bi zardevali največji gizdalini evropskih baročnih dvorov.

V zadnjem obdobju nekateri prisegajo na to, da sem sodijo tudi umetelno poslikani nohti. Če zgoraj opisana teorija drži, je to težko zanikati, saj so poslikave nohtov preobčutljive za naporna ročna dela in zahtevajo veliko časa za izdelavo. Za vseh deset prstov domnevno tudi okoli tri ure. Gre za družbeno razslojevanje, ki je dobesedno na dlani. Še dobro, da obstajajo tehnološka podjetja, ki znajo poenostaviti, avtomatizirati in pospešiti tudi najbolj prefinjene delovne procese.