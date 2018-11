Znanstveniki z vedno večjim zanimanjem preizkušajo intelektualne zmogljivosti vran, saj ne nehajo presenečati v tem, kako iznajdljive so, ko gre za izdelavo in uporabo orodja. Tokratni preizkus, katerega izsledki so bili objavljeni v znanstveni publikaciji Scientific Reports, so si izmislili znanstveniki z Inštituta Maxa Plancka v nemškem Seewiesnu in z Univerze v Oxfordu ter so ga opravili na vranah v Novi Kaledoniji. Te so morale izdelati posebno orodje, da so dosegle košček hrane, šlo pa je za dolgo paličico, ki so jo sestavile iz dveh majhnih palic in jo uporabile kot ribiško palico.

Uganka, ki so jo morale rešiti, je bila naslednja: hrana je bila v škatli za vratci, pod katerimi je bila majhna odprtina, a je bil priboljšek tako daleč, da ga vrane niso mogle doseči s paličicami, ki so jih imele na voljo. Paličice pa so bile oblikovane tako, da so se lahko spajale druga z drugo. Štiri od osmih vran so same prišle do ugotovitve, da paličice lahko spojijo, in to tudi naredile, kar po besedah vodje raziskave Alexa Kacelnika pomeni, da vrane lahko predvidijo uporabnost sestavljivega orodja: »Predvidijo lahko, kaj bi nekaj, kar še ne obstaja, lahko naredilo, če bi to izdelale one. Potem pa to lahko izdelajo in uporabijo. To pomeni, da splošno razširjena ideja o tem, da živali vse preizkušajo naključno in to izboljšujejo skozi silo, ni dovolj.«