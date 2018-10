Mednarodna skupina znanstvenikov pod vodstvom Paula McGreevyja z univerze v Sydneyju predvideva, da je to lahko posledica dovzetnosti živali čokoladne barve za bolezni. Tako je denimo zanje bolj verjetno, da bodo zboleli za vnetjem ušes ali kožnimi boleznimi, so znanstveniki zapisali v strokovni reviji Canine Genetics and Epidemiology.

Dovzetnost za bolezni se lahko pri vzreji še poveča. Da bi dobili labradorca čokoladne barve, morata namreč biti oba starša nosilca gena za to barvo. »Če je v leglu zaželena čokoladna barva, utegnejo biti vzreditelji motivirani, da med seboj parijo le pse določenih vzrejnih linij,« piše v raziskavi. S tem pa se lahko »nehote! dovzetnost za bolezni pri potomcih še poveča.

Direktor Inštituta za vzrejo živali in dedne raziskave v Hannovru Ottmar Distl zato odsvetuje vzrejo živali le v eni barvni različici. Da bi zagotovili raznolikost in preprečili množenje negativnih učinkov, je treba mešati barve, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V okviru raziskave so zbrali demografske podatke o več kot 33.000 labradorcih v Združenem kraljestvu, primerjali pa podatke o boleznih in umrljivosti blizu 2100 naključno izbranih psov. Takšne povezave med barvo in življenjsko dobo po vedenju znanstvenikov niso odkrili še pri nobeni drugi rasi.