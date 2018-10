Hišni ljubljenčki niso dobri samo za družbo in boljšo kondicijo lastnikov, ki jih morajo, sploh če gre za psa, redno voziti na sprehod, ampak naj bi povečali tudi možnost, da boste srečni in uspešni. Večja verjetnost naj bi bila tudi, da boste poročeni, da boste imeli otroka, univerzitetno izobrazbo in popolno službo. Tako je vsaj pokazala raziskava, ki so jo strokovnjaki opravili med 1000 lastniki psov in mačk, starejšimi od 55 let, ter 1000 odraslimi, ki domače živali nimajo, med katerimi so prvi sebe pogosteje opisovali kot uspešne od drugih.

Devetdeset odstotkov lastnikov psov in mačk po raziskavi, objavljeni na OnePoll.com, meni tudi, da so domače živali dobre za njihovo zdravje in počutje, s tem pa se bodo strinjali tudi strokovnjaki. Lastniki malih živali se namreč gibljejo enkrat več kot tisti, ki živali nimajo, saj se njihov srčni utrip poveča petkrat na teden, kar je dvakrat več kot pri drugih.