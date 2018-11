Nova raziskava, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Canine Genetics and Epidemiology (Pasja genetika in epidemiologija), je pokazala, da je življenjska doba labradorcev, ki so čokoladne barve, krajša od življenjske dobe labradorcev drugih barv. Raziskavo, v kateri so analizirali vzorce, ki so jih dobili od 33.320 labradorcev, registriranih v Veliki Britaniji, so opravili na Univerzi v Sydneyju v Avstraliji v sodelovanju s Kraljevo veterinarsko univerzo v Londonu. V njej so ugotovili, da so čokoladno rjavi labradorci bolj nagnjeni k zdravstvenim problemom, kot so čezmerna teža, vnetja ušes in druge bolezni, do tega pa naj bi prihajalo zato, ker je gen, ki je odgovoren za čokoladno barvo, recesiven, zaradi česar vzreditelji psov, če hočejo dobiti čokoladno rjave mladiče, za parjenje potrebujejo tako čokoladno rjavo samico kot čokoladno rjavega samca.

Zaradi vedno večjega povpraševanja po tej barvi labradorcev se krči genski bazen, s tem pa se povečuje tudi možnost genskih bolezni. Težave se kažejo v tem, da čokoladno rjavi labradorci ne dočakajo 11 let, povprečna življenjska doba za labradorce drugih barv pa je v Veliki Britaniji 12,1 leta, medtem ko je vsak deseti labradorec tudi predebel, zlasti če je samec.