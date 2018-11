Na zadnji tekmi osmega kroga v 1. NLB Leasing ligi so rokometaši ekipe Urbanscape Loka v dvorani Poden v Škofji Loki gostili Gorenje in izgubili s 23:30 (12:19, Jamnik 8, Al. Kavčič 7). Gostitelji niso niti enkrat vodili, že po desetih minutah so zaostajali s 3:8. Tik pred koncem prvega polčasa je bila razlika že osem (10:18, 11:19), v drugem pa se je Loka nekajkrat približala na štiri.

Ribničani so gostovali v Trebnjem in Trimo premagali z 12 goli razlike (29:17), čeprav so ob polčasu vodili le za dva (12:10). Bolj napeto je bilo na tekmi Ormož – Koper (26:27), na kateri je zmagoviti gol za Primorce v zadnji minuti dosegel Nino Grzentič (skupaj osem), Prlekom pa je zmanjkalo časa za remi. Dvoboj Hrastnik – Maribor se je končal z remijem (25:25): gostje so v končnici povedli s 24:23, nato gostitelji po že devetem golu Gregorja Klepeja s 25:24, točko pa je Štajercem le priigral Matija Golik.

8. krog: Urbanscape Loka – Gorenje 23:30 (12:19), Trimo – Riko Ribnica 17:29 (10:12), Sviš Ivančna Gorica – Celje Pivovarna Laško 25:30 (12:15), Krka – Dobova 35:28 (15:14), Dol TKI Hrastnik – Maribor Branik 25:25 (12:9), Jeruzalem Ormož – Koper 26:27 (11:12).