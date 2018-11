Derbi dna skupine B – tako bi lahko označili dvoboj v Zlatorogu, saj se bosta pomerila zadnjeuvrščena kluba, Celje Pivovarna Laško in Motor Zaporožje. Oba imata po petih krogih povsem enak izkupiček – po eno zmago (Slovenci so doma premagali Flensburg s 23:20, Ukrajinci pa Zagreb s 35:27) in štiri poraze. A kluba druži še ena skupna lastnost, saj sta oba že kmalu po začetku sezone zamenjala glavnega trenerja: Celjani so »dali nogo« Branku Tamšetu (bil je v igri za trenerja Motorja, a ga ni želel prevzeti takoj, ampak šele v naslednji sezoni), Zaporožani pa 35-letnemu Poljaku Patricku Rombelu, ki ga je (menda le kot dežurni »gasilec«) zamenjal Vladimir Stepanec, pomočnik selektorja Sergeja Bebeška v reprezentanci Ukrajine.

Evropski debi za Accambraya Celjani v boju za vsaj šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala, nujno potrebujejo zmago proti Motorju, ki ima kar deset tujcev iz petih držav (Belorusija, Rusija, Poljska, Litva, Makedonija). Za pomembno tekmo trener Tomaž Ocvirk zaradi poškodb ne bo mogel računati na štiri igralce: za Matica Grošlja (koleno) je sezone že konec, Josip Šarac sicer trenira individualno, a ga še nekaj časa ne bo, prav tako ne Domna Makuca, Gal Marguč pa bo verjetno moral ponovno na operacijo dlančnice. »Analizirali smo Motor, a je delna težava v tem, ker je nedavno zamenjal trenerja. Novi trener bi lahko uvedel kakšne novosti v igri, a na zadnji tekmi proti Zagrebu so igrali enako kot prej. Gre za hitro in izkušeno ekipo, ki je nevarna predvsem v napadu, mi pa imamo največ rezerv v hitrih (pol)protinapadih, kajti poškodbe nam onemogočajo hitrejšo igro zaradi nujnih menjav v fazi obramba-napad,« ocenjuje trener Tomaž Ocvirk. Dobra novica iz celjskega tabora je, da bo jutri v dresu pivovarjev v ligi prvakov končno lahko debitiral Francoz William Accambray, ki se je na prvenstvenih tekmah že izkazal za pravo okrepitev. »V Celju se počutim odlično, in čeprav sem v mestu in klubu šele slab mesec, imam občutek, kot da sem že od nekdaj. Tekma proti Motorju bo zame poleg evropskega debija tudi moja prva v Zlatorogu. Želimo si zmago proti Ukrajincem, ki jo nujno potrebujemo. Soigralci so, takrat še brez mene, že z zmago proti Flensburgu dokazali, česa je ta ekipa sposobna. Zdaj moramo narediti naslednji korak proti osmini finala,« pred obračunom s šestkratnimi zaporednimi prvaki Ukrajine (od 2013 do 2018), ki imajo kar šest milijonov letnega proračuna, napoveduje Francoz William Accambray. Rokometašice Krima Mercatorja so v prejšnjem krogu evropske lige prvakinj gostovale prav pri Podravki v Koprivnici in iztržile remi (27:27), čeprav so imele še dve minuti pred koncem tri gole zaostanka (24:27). Glede na vrstni red v skupini C po polovici prvega dela tekmovanja (Györ 6 točk, Podravka in Krim po 3, Thüringer 0) bi si krimovke z današnjo zmago proti Hrvaticam in ob pričakovanem ponedeljkovem porazu Thüringerja proti Györu že predčasno zagotovile napredovanje med dvanajst najboljših klubov v Evropi.