Na sobotnem letalskem potovanju Dunaj–Varšava–Talin je slovenska odprava (iz pripravljalnega tabora v Zrečah je z avtobusom krenila že ob štirih zjutraj) doživela neprijetno izkušnjo. Že polet iz Avstrije v Poljsko se je začel z zamudo, zato je imela v Varšavi za prestop za Talin manj kot pol ure časa. Pravočasno so se sicer vkrcali na letalo za Estonijo, to pa ni veljalo tudi za prtljago, ki je začasno ostala v Varšavi, v hotel v estonski prestolnici pa je prispela z nekajurno zamudo. Zaradi potovalnih težav je selektor Veselin Vujović odpovedal večerni trening, ki so ga opravili dopoldan na dan tekme.

Z zamudo se je začela tudi današnja tekma, kajti uvodni protokol pred dvobojem v leta 1962 zgrajeni dvorani Kalevi se je precej zavlekel. Po scenariju iz Maribora so Slovenci že v uvodnih desetih minutah zapravili dve sedemmetrovki, a kljub njihovemu dvakratnemu vodstvu za tri (8:5, 10:7) so Estonci v 24. minuti zaostajali le za gol (9:10). Toda končnica prvega polčasa je povsem pripadla gostom, ki so do odhoda na odmor naredili delni izid 6:2 in si prav v zadnji minuti priigrali najvišjo prednost v tem delu igre – plus pet (16:11).

Uvodne minute drugega polčasa so sicer pripadle gostiteljem, ki jih vodi nekdanji rokometaš in švedski reprezentant Tomas Sivertsson (16:13). A Vujovićeva četa je stvari zelo hitro postavila na svoje mesto: Estonci so v 13 minutah dosegli samo en gol, dobili pa so jih kar sedem in v 49. minuti je bilo na semaforju že nedosegljivih devet golov razlike (25:16) v korist gostov. Kljub visoki prednosti Slovenci niso popuščali, v predzadnji minuti tekme v mestu s približno 450.000 prebivalci pa so si priigrali tudi rekordno prednost 12 golov (31:19), ko je svoj edini zadetek dosegel Jure Dolenec.

Po zmagi proti Latviji (27:21) so Slovenci skalpirali še Estonce. Tudi selektor Veselin Vujović je bil zadovoljen: »Na začetku prvega polčasa smo imeli težave, predvsem zato, ker smo zastreljali dve sedemmetrovki in zgrešili nekaj čistih strelov. A polčas smo vseeno končali s petimi goli prednosti, v drugem pa povsem prevladovali. Čestitam fantom, med celotno tekmo so imeli pravi pristop in prejeli le dvajset golov, kar je v današnjem rokometu zelo malo.« Darko Cingesar je bil s sedmimi goli prvi strelec tekme: »Estonce smo že v prvem polčasu imeli pod nadzorom, čeprav je včasih delovalo, kot da jih nimamo. Ob koncu prvega polčasa smo postavili temelje za drugo zmago, v obrambi smo močno stisnili in dosegli nekaj lahkih golov. V drugem polčasu smo imeli vse niti igre v svojih rokah, predvsem zaradi sijajne obrambe.« Drugi ciklus kvalifikacij za EP 2020 bo aprila 2019, ko se bo Slovenija dvakrat pomerila z Nizozemsko.

Skupina 4, 2. krog: Latvija – Nizozemska 29:25 (17:11), Estonija – Slovenija 20:31 (11:16), vrstni red: Slovenija 4, Nizozemska in Latvija po 2, Estonija 0.