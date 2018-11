Za 22-letnega Hačanova je to največji uspeh v karieri. Prvič doslej je zmagal na turnirju masters in hkrati prišel do četrtega naslova v karieri, tretjega letos po Marseillu in Moskvi. Zmagal je povsem zasluženo, saj je Đokoviću, ki je v sobotnem maratonskem polfinalu ugnal Švicarja Rogerja Federerja, dvakrat odvzel servis. S tem je zmagovalcu Wimbledona in US Opna prekinil niz 22 zaporednih zmag.

198 centimetrov visoki Hačanov, ki je bil pred turnirjem 18. igralec sveta, se bo na novi lestvici ATP povzpel do roba najboljše deseterice. Prestol pa bo znova zasedel Đoković, ki je bil pred petimi meseci še 22. igralec na svetu. Z vodilnega mesta bo izrinil Španca Rafaela Nadala.