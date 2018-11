Turnir WTA Elite letos poteka četrto leto in je namenjen 12 igralkam, ki so uvrščene od devetega do 20. mesta na lestvici WTA. Letošnji skupni denarni sklad za dvoboje posameznic in dvojic je 2,35 milijona dolarjev.

Na poti do finala je Bartyjeva s 4:6, 6:3 in 6:2 premagala Nemko Julio Görges, Qiang Wang pa je bila s 6:2 in 6:0 boljša od Španke Garbine Muguruza. Kitajka je možnost polfinalnega nastopa dobila po odpovedi Američanke Madison Keys zaradi poškodbe.

Za 22-letno Avstralko je to tretja turnirska zmaga v karieri, do zdaj je slavila v Kuala Lumpurju 2017 in letos v Nottinghamu.