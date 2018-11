Federer je v svoji več kot 20-letni karieri igral proti 328 tenisačem in izmed 1435 dvobojev je največkrat igral ravno proti Đokoviću – današnji polfinalni dvoboj bo njuno 47. srečanje.

Švicar in Srb sta se srečala že na vseh grand slamih in osmih od devetih turnirjev serije masters. V zadnjih 33 mesecih pa bo to šele njun drugi medsebojni obračun, nazadnje je 19. avgusta 31-letni Đoković v finalu Cincinnatija s 6:4 in 6:4 premagal 37-letnega Federerja, ki v medsebojnih zmagah zaostaja za dve (22:24).

Ne glede na izid se bo Đoković v ponedeljek vrnil na prvo mesto na lestvici ATP, če pa mu uspe danes zmagati, bo Federer ostal brez možnosti, da ga do konca sezone iz tam izrine.

»Vedno se veselim igranja proti njemu, še posebno zdaj, ko se že dolgo nisva srečala. Lahko samo stopim na igrišče in videli bomo, kaj bo. V Pariz sem prišel brez pričakovanj in mislil sem, da bom odigral dvoboj ali dva, potem pa izgubil, ker sem bil po Baslu zelo utrujen,« pravi Federer, ki je ravno v Baslu prišel do 99. lovorike.

»Moja prioriteta je London, ampak zdaj sem prišel tako daleč, da bom poskusil zmagati in upam, da se mi bo izšlo. Đoković je ponovno v izjemnem nizu, a upam, da ga bo jutri zaradi mene malo skrbelo,« je še dodal 37-letni Švicar, ki bo igral v svojem 200. polfinalu.