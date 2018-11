Po navedbah virov je britanska premierka Theresa May od Bruslja dobila zagotovila, da bo lahko po brexitu Otok v celoti ostal v carinski uniji, navaja časnik. To bo zapisano tudi v ločitvenem sporazumu, poročanje Sunday Timesa povzemajo tuje tiskovne agencije.

Članstvo v carinski uniji bo časovno omejeno, kar bodo določili tudi v posebni klavzuli dogovora. S tem bi si lahko vlada v britanskem parlamentu zagotovila podporo dogovoru.

Dogovorili so se še, da bodo nadzor nad dobrinami opravljali v tovarnah in trgovinah, in ne na meji, navaja časnik.

V kabinetu britanske premierke niso želeli potrditi dogovora. Zatrdili so, da gre za ugibanja. Vlada naj bi sicer o tem razpravljala v začetku prihodnjega tedna.

Če navedbe časnika držijo, sta pogajalski strani dosegli dogovor o meji med Irsko in Severno Irsko, ki je eno najbolj spornih vprašanj v pogajanjih. Doslej se je EU zavzemala za to, da bi samo Severna Irska ostala del carinske unije in notranjega trga, če oziroma dokler se ne bi dogovorili za boljšo možnost.