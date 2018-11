Pogoj za nadaljnjo delovanje britanskih podjetij po EU je, da bodo britanske finančne regulacije v skladu z evropskimi. Okvirni dogovor naj bi veljal tudi za področja izmenjave podatkov, navaja časnik neimenovane britanske vladne vire.

Dogovor tudi predvideva, da dostopa do trgov po novem ne bi smeli ukiniti enostransko, ampak bodo primeri spora odločeni z arbitražo, odpovedni rok pa bo daljši od meseca dni. Po trenutnih načrtih bi lahko sicer EU prepovedala dostop do trgov z enomesečnim rokom, če bi se odločila, da partnerska država nima primerljivih regulacij finančnih storitev.

Barnier: Prispevek je zavajajoč

Glavni pogajalec Evropske unije o brexitu Michel Barnier je danes zanikal navedbe časnika The Times. Po njegovi oceni je prispevek zavajajoč. Dodal je, da je EU pripravljena na temeljit dialog z Veliko Britanijo glede regulacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navedbe je zanikala tudi britanska vlada, češ da so to ugibanja, je sporočil tiskovni predstavnik premierke Therese May. »Ko še naprej napredujemo, potekajo tudi pogajanja glede novih dogovorov za finančne storitve,« je dodal.

Nemudoma po objavi poročila v časniku se je že okrepila vrednost funta v primerjavi z dolarjem. Finančne storitve so namreč ena od osrednjih panog britanske ekonomije in ravno dostop do evropskih trgov je bila ena od perečih tem ločitve Velike Britanije od EU.

Britanski minister za brexit Dominic Raab je sicer v sredo v pismu, ki ga je poslal odboru britanskega parlamenta za brexit, ocenil, da bi bilo mogoče dogovor o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije doseči do 21. novembra. Kasneje so iz njegovega ministrstva sporočili, da v resnici ni določenega končnega datuma pogajanj.