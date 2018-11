Hokejiste Olimpije je devet zaporednih zmag v alpski ligi popeljalo tik pod vrh tekmovanja, v katerem vodilni Brunico sploh še ni oddal točke, medtem ko so se Jeseničani ujeli v moreč mlin porazov.

Krizi slovenskih prvakov ni videti konca. Olimpija je pred tednom dni z odmevno visoko zmago v Podmežakli še poglobila težave jeseniških hokejistov, ki so v alpski ligi vpisali štiri zaporedne poraze. Železarji so izgubili suverenost iz minule zime. V njihovi igri ni sproščenosti, zato se zatresejo roke tudi proti tako skromnim tekmecem, kot je bila Gardena na četrtkovi domači preizkušnji. V jeseniški postavi je bilo po lanski sezoni preveč sprememb, da bi se izognili padcu forme. Mladi hokejisti še niso tako zreli, da bi lahko prevzeli odgovornost za vrh lestvice, zato so jih v klubu začasno poslali v moštvo do dvajset let. Trener Gaber Glavič je lani žel pohvale, to pot pa ne najde zmagovite formule. V tem tednu se je razveselil prihoda Erica Panceta, prihodnji mesec se bo na led vrnil tudi David Rodman. A če Jeseničani ne bodo kmalu začeli zmagovati, bi se lahko zatresel tudi njegov položaj.

Povsem drugačno razpoloženje vlada v tivolski dvorani, kjer Olimpija še ni izgubila. Ljubljančani so šele pri spretnem mladem moštvu iz Salzburga prekinili serijo zmag. Slovenski predstavnik je v tej sezoni z discipliniranim pristopom razvil prepoznaven slog igre, ki prinaša točke za visoke zmage. Če bodo hokejisti Olimpije zadržali veselje do igre tudi v zimskih izločilnih bojih tekmovanja, bodo med najresnejšimi kandidati za osvojitev alpske lige. Danes se bodo na domačem ledu ob 17.30 pomerili s Feldkirchom, ki ga vodi Nik Zupančič, Jeseničani pa bodo gostovali pri Zell am Seeju.

To bosta tudi zadnji preizkušnji najboljših slovenskih klubov pred desetdnevnim reprezentančnim premorom. Novi selektor Ivo Jan bo v ponedeljek na Jesenicah prvič zbral močno zdesetkano izbrano vrsto, ki se bo pomerila na turnirju v Belorusiji. Zaradi klubskih obveznosti in poškodb so reprezentančni nastop v zadnjih dneh odpovedali Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Blaž Gregorc, Žiga Pavlin, Boštjan Goličič, Aleš Mušič in Jure Soltar.