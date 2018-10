Hokejisti Sija Acronija Jesenic so turnir v Rittnu končali s štirimi točkami za eno zmago in poraz po podaljšku, kar pomeni, da so že pred zadnjo tekmo prvenstva ostali tudi brez teoretičnih možnosti za napredovanje. V naslednji krog se bo namreč uvrstila samo prva ekipa turnirja, za zdaj najbolje kaže domačemu Rittnu, a bi se lahko z zmago po rednem delu v medsebojni tekmi na prvo mesto še zavihtela budimpeštanska ekipa.

Jeseničani so sicer MAC Budimpešto v tekmi drugega kroga v soboto premagali, na koncu je bil izid 4:3, ter tako do danes še obdržali teoretične možnosti za napredovanje. Za kaj takega bi morali zmagati na tekmi z Beograjčani in upati na ugoden razplet na večerni tekmi, nazadnje pa so nekoliko nepričakovano ostali praznih rok proti Crveni zvezdi.

Slovensko ekipo je danes pokopala neučinkovitost, svoj dan pa je imel tudi vratar tekmecev Arsenije Ranković. ta je ubranil skupno kar 45 od 46 strelov Jeseničanov; njegovi napadalci so imeli na drugi strani le 18 strelov na vrata Žige Kogovška, a so zadeli dvakrat.

Po dveh tretjinah brez golov je Urban Sodja na začetku zadnjega dela ob prednosti dveh igralcev vendarle premagal vratarja Beograjčanov, toda pet minut pred koncem so tudi tekmeci izkoristili številčno prednost in izenačili. Po rednem delu je bil izid 1:1, v podaljšku pa je nato Bogdan Gajdaš v 63. minuti poskrbel za hladen tuš in zmago Crvene zvezde.

S tega tekmovanja bo le zmagovalec napredoval v naslednji krog na turnir 3. kroga novembra v Belfastu. Tja so že uvrščeni domači Belfast Giants, poljski GKS Katowice in zagrebški Medveščak. Jeseničani so bili zaradi celinskega pokala ta konec tedna prosti v alpski ligi, naslednji teden jih v regionalnem tekmovanju čaka najprej gostovanje pri mladi salzburški ekipi v četrtek, v soboto pa še prvi domači derbi, ko bodo v Podmežakli gostili SŽ Olimpijo.