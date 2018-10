Za Olimpijo so zadeli Aljaž Chvatal (4.), Aleš Kranjc (7.), Žiga Svete (23.) in Miha Zajc (50.) Prvi letošnji derbi v alpski ligi pred 3200 gledalci so prepričljivo dobili gostje iz Ljubljane, ki so prvič zadeli že v četrti minuti, ko je zadel Chvatal. Tri minute pozneje pa so gostje izkoristili še številčno premoč na ledu, ko je bil izključen Nejc Stojan, in vodstvo povišali na 2:0, strelec je bil Kranjc. Zadnje štiri minute so Jeseničani imeli igralca več, najprej je bil izključen Aleš Mušič, potem pa še Žiga Svete, a tega niso znali izkoristiti.

Ljubljančani izkoristili številčno premoč Ljubljančani so na začetku druge tretjine po novi izključitvi Stojana znova izkoristili številčno premoč. Za povišanje vodstva je v 23. minuti zadel Koren. Kmalu je sledila izključitev na ljubljanski strani, ko je moral za dve minuti na klop za kaznovane Svete, a gostitelji tega niso izkoristili. Na sredini drugega dela igre se je poškodoval Žan Jezovšek, ki potem do konca tekme ni več stopil na led. Jeseničani so imeli najlepšo priložnost v 35. minuti, a jes plošček po strelu Urbana Sodje, ko je bil vratar Olimpije Žan Us že premagan, z golove črte izbil Kristjan Čepon. Zadnjo tretjino so ljubljanski hokejisti začeli z igralcem več, saj je bil v 40. minuti izključen Blaž Tomaževič. Potem sta sledili še dve izključitvi, ena na strani Ljubljančanov, druga na strani Jeseničanov. V 50. minuti pa so gol po veliki napaki jeseniške obrambe in avtogolu njihovih igralcev pripisali Olimpijinemu Mihi Zajcu. »Trdo smo delali in se je obrestovalo. Imamo že kar nekaj zaporednih zmag, doma še nismo izgubili. Vidi se, da dobro delamo, smo zelo povezani kot ekipa, imamo dobro kemijo. Nimamo se ničesar bati in mislim, da gremo lahko z optimizmom v naslednji del sezone,« je bil po koncu tekme vesel vratar Olimpije Us. Olimpija je niz zmag povišala na osem. »Lepo je, ne zgodi se to vsak dan, je nekaj posebnega, a sem vedno poudarjal, da je za to zaslužna cela ekipa. Kot vratar moraš vsako tekmo stremeti k temu, da boš ohranil mrežo nedotaknjeno oziroma da prejmeš čim manj golov oziroma da zmagaš,« pa je Us komentiral dejstvo, da danes ni prejel zadetka, kar mu je uspelo prvič v letošnji sezoni.