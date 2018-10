Ljubljanski hokejisti so nadaljevali niz zmag v regionalnem tekmovanju in ga podaljšali na sedem, skupno pa dosegli še osmo zmago v alpski ligi sezoni. Danes je bil uspeh še večji, saj so nadigrali in prepričljivo premagali branilce naslova iz Asiaga.

Začetek sicer ni kazal na to, da bo na koncu visoko slavila domača ekipa. Asiago je povedel, potem pa so vajeti počasi, a zanesljivo prevzemali domači.

Najprej je po napaki gostujoče obrambe za izenačenje poskrbel David Planko, še boljše pa je bilo nadaljevanje v drugi tretjini. Domači so goste povsem stisnili v njihovo tretjino, bili pa tudi učinkoviti. Za začetek Kristijan Čepon ob številčni prednosti, manj kot minuto zatem pa je v 28. minuti za povišanje poskrbel Žan Jezovšek. Na 4:1 je nato znova ob igri z igralcem več povišal Miha Zajc.

Hiter gol Asiaga na začetku zadnjega dela gostiteljev ni zmedel, nadaljevali so v ritmu, ki so ga kazali večino dvoboja, kmalu pa so prednost spet povišali na +3 in potem še +4; prvi gol v tej tretjini je dosegel Jezovšek, za drugega in hkrati zadnjega v tivolskem hokejskem večeru pa je poskrbel kapetan Aleš Mušič v 47. minuti.

Z novimi treni točkami so se Ljubljančani na lestvici povzpeli tik pod vrh in se današnjim tekmecem (ti imajo tekmo več) približali le na dve točki zaostanka, zmaga pa je dobra popotnica tudi za prvi slovenski obračun v AHL, ki bo v soboto v jeseniški dvorani Podmežakla.