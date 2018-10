Selektor Veselin Vujović se je na dan tekme odločil, da od 18 zdravih igralcev, ki jih je imel na pripravah v Zrečah, na tribunah kot »tehnološki višek« pusti Urbana Lesjaka in Jako Malusa, za novega začasnega kapetana (v odsotnosti prvega kapetana Vida Kavtičnika in namestnika Marka Bezjaka) pa je imenoval Jureta Dolenca. V Lukni (bližnji Tabor ne ustreza pravilom EHF, da morajo biti tribune za gledalce na vseh štirih straneh dvorane) so Latvijci izkoristili začetno podcenjevanje in lagodnejšo igro Slovencev ter v deveti minuti vodili s 3:1. Toda ko so gostitelji nato s tesnim pokrivanjem iz igre povsem odrezali edinega nasprotnikovega zvezdnika, košarkarsko visokega (215 centimetrov) in rokoborsko težkega (135 kilogramov) levorokega ostrostrelca Dainisa Krištopansa iz makedonskega Vardarja, se je razmerje moči na igrišču seveda zelo hitro spremenilo.

S tremi zaporednimi goli so slovenski rokometaši prvič povedli (4:3 v 12. minuti), po tretjem in sočasno zadnjem izenačenju na tekmi (4:4) pa so v slabih sedmih minutah naredili delni izid 5:0. Na krilih razpoloženega vratarja Klemna Ferlina in hitrih (pol)protinapadov Blaža Janca (5 golov v prvih tridesetih minutah) so Slovenci – kljub kar trem zgrešenim sedemmetrovkam in osmim minutam izključitev v prvem polčasu – pridno večali razliko in prav ob koncu prvega polčasa dosegli rekordno razliko v tem delu igre – plus sedem (14:7).

Latvijcem, ki se še nikoli niso uvrstili na veliko tekmovanje (EP, SP, OI), je bilo seveda že ob odhodu na odmor povsem jasno, da bodo v Mariboru doživeli deveti zaporedni poraz v kvalifikacijah. Takoj na začetku drugega polčasa so Slovenci pridelali najvišjo prednost (16:7), v nadaljevanju pa je reprezentanca, v kateri je bilo kar pet nekdanjih igralcev domačega kluba (Mario Šoštarič, Miha Zarabec, Urh Kastelic, Matic Verdinek, Darko Cingesar), spet popustila. Latvijci so se nekajkrat približali na pet golov zaostanka, a seveda niso resneje ogrozili zmage Slovenije v Lukni, za tolažbo pa jim ostaja vsaj podatek, da so dobili drugi polčas s 14:13.