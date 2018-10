Po neuspehu v junijskih dodatnih kvalifikacijah proti Madžarski za nastop na SP 2019 v Nemčiji in na Danskem čaka Slovence popravni izpit v boju za Euro 2020, na katerem bodo postavljeni trije rokometni zgodovinski mejniki: prvič bo nastopilo 24 reprezentanc (doslej 16), prvič ga bodo gostile kar tri države (Švedska, Avstrija, Norveška; doslej vedno samo ena) in prvič bo finale na nogometnem stadionu (Stockholm). V kvalifikacijah je osem skupin s po štirimi reprezentancami, na EP pa se uvrstita po dve najboljši iz vsake in še štiri najboljše tretjeuvrščene (skupaj 20), ki se bodo pridružile trem gostiteljicam prvenstva in aktualni evropski prvakinji Španiji z letošnjega EP na Hrvaškem.

Znova težave s poškodbami

Slovenija (kot aktualna tretja reprezentanca sveta iz Francije 2017 in osma z EP na Hrvaškem) je bila na aprilskem žrebu v Trondheimu na Norveškem med nosilci, ples kroglic pa ji je z nekaj sreče namenil vsaj na papirju eno najlažjih skupin z Nizozemsko, Latvijo in Estonijo. Tudi selektor Veselin Vujović se dobro zaveda razmerja moči v skupini: »Jasno nam je, da smo absolutni favorit, in od te vloge ne bežimo. Po kakovosti in rejtingu bi morali biti prvi v skupini. S tem bi imeli tudi boljši izhodiščni položaj na žrebu skupin za EP, kar bi nam olajšalo pot do dobrega rezultata na tem tekmovanju. To pa bi bila odlična odskočna deska za naskok na OI 2020 na Japonskem, ki je naš glavni cilj. Če ne bi verjel, da je to mogoče doseči, bi že zdavnaj odstopil.«

Tudi pred tokratno reprezentančno akcijo, ki vključuje današnjo tekmo z Latvijo v Mariboru in nedeljsko gostovanje v Estoniji (ob 18.30 po slovenskem času), je imel selektor Vujović zaradi poškodb spet nekaj težav z igralskim kadrom. Na priprave v Zreče je povabil 20 igralcev, vendar so kmalu prišle odpovedi zaradi poškodb. Črnogorec je moral Matica Grošlja (strgane sprednje kolenske križne vezi in konec sezone) zamenjati z Nejcem Cehtetom, Žigo Mlakarja (natrgana mečna mišica, v Zrečah opravlja le terapije) z Jako Malusom, prav tako pa sta na bolniški Borut Mačkovšek (koleno) in Vid Poteko (natrgana vez v komolcu). Zaradi klubskih obveznosti v tujini so na priprave z zamudo prišli Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman, Mario Šoštarič (vsi Pick Szeged, Madžarska), Blaž Blagotinšek (Veszprem, Madžarska), Miha Zarabec (Kiel, Nemčija), Matic Suholežnik (Dunkerque, Francija) in Jure Dolenec (Barcelona, Španija).